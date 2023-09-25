В Рязанской области урожай зерна снизится на 500 тыс. тонн в 2023 году

Общие потери озимых в регионе, в том числе из-за ледяной корки, составили более 40%, предварительная оценка ущерба - более 1 млрд рублей.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Урожай зерна в Рязанской области в этом году составит более 2,5 млн тонн, что на 500 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"В этом году, несмотря на серьезные сложности с погодой, ожидаем более 2,5 млн тонн зерна", - сказал он в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации.

В презентации губернатора сказано, что в прошлом году было собрано 3 млн тонн зерна, 595 тыс. тонн молока, 105 тыс. тонн мяса и 1,1 млрд яиц.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что весной в Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, причиной которой стало образование ледяной корки на полях. Ледяная корка образовалась на полях из-за отсутствия снежного покрова, обильных осадков и перепада температуры. Такого явления не было в регионе как минимум последние 30 лет.

Общие потери озимых в Рязанской области, в том числе из-за ледяной корки, составили более 40%, предварительная оценка ущерба - более 1 млрд рублей. Наиболее пострадали от ледяной корки Сараевский, Ухоловский, Шацкий, Сапожковский и Путятинский районы, где потери озимых составляют 64-90%.