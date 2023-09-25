В Петербурге компания АО "Метрострой Северной столицы" сменила руководителя

Им стал Дмитрий Васильев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Единственный подрядчик по строительству метрополитена в Петербурге сменил руководителя, вместо Кирилла Петрова компанию "Метрострой Северной столицы" возглавит Дмитрий Васильев. Новый руководитель сконцентрируется на увеличении темпов строительства станций и наращивании производственно-технической базы, сообщили в пресс-службе компании.

"В соответствии с решением совета директоров АО "Метрострой Северной столицы" с 26 сентября генеральным директором компании назначен Дмитрий Сергеевич Васильев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в должности генерального директора Васильев сконцентрируется на увеличении темпов строительства новых станций Петербургского метрополитена и наращивании производственно-технической базы компании.

Ранее Васильев занимал должность руководителя отдела реконструкции и строительства метрополитена Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Занимал пост заместителя директора СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и должность исполнительного директора АО "Метрострой Северной столицы". Принимал участие в строительстве крупных объектов городской и транспортной подземной инфраструктуры: второй сцены Мариинского театра, станций Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары"), а также станций Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая станцию "Зенит" ("Новокрестовская").

Прежний руководитель Кирилл Петров был назначен на должность 27 декабря 2022 года. На данный момент АО "Метрострой Северной столицы" строит четыре станции метро в Петербурге: "Горный институт", "Театральная", "Юго-Западная" и "Путиловская". Начаты работы по продлению Невско-Василеостровской линии в сторону будущих станций "Богатырская" и "Каменка". Также специалисты компании ведут реконструкцию станции метро "Чернышевская".

"Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт" должны открыться в 2024 году, станция "Туристская" - не позднее 2026 года. Всего к 2030 году планируется открыть 21 новую станцию метро, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будут работать 93 станции метрополитена.