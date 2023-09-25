Рабочая группа комитета Думы одобрила более 240 поправок к законопроекту о занятости

Инициатива закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, которая была создана для обсуждения законопроектов, связанных с социально-трудовой сферой, одобрила более 240 поправок к проекту базового закона "О занятости населения в РФ". Об этом сообщил замруководителя фракции "Единая Россия", член рабочей группы Андрей Исаев.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В первом чтении депутаты приняли документ в марте. Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки ряда категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

"Рабочая группа в целом одобрила более 240 поправок к закону. Предполагается значительно расширить возможности граждан на получение услуг государственной службы занятости, в частности четко закрепляется преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство", - сообщил Исаев журналистам.

Также вводится право субъектов РФ организовывать выезды для помощи гражданам в оформлении заявлений в службу занятости и иных обращений, связанных с получением государственных услуг. Депутат пояснил, что субъекты будут самостоятельно определять населенные пункты, куда будут осуществляться выезды, и группы населения.

В изначальной редакции, принятой в первом чтении, говорилось, что квоты рабочих мест для инвалидов будут определять субъекты РФ. "Ряд общественных организаций инвалидов выразили обеспокоенность, что некоторые субъекты могут установить заниженные квоты. И поэтому мы договорились, и это будет отражено в законе, что квоты будут определяться субъектами с учетом тех единых рекомендаций, которые будет предлагать министерство труда", - сообщил Исаев.

Как следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы, Госдума может рассмотреть проект во втором, основном, чтении в осеннюю сессию.