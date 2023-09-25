Баку и Анкара подписали документы в области железнодорожного сообщения и зеленой энергии

Главы двух государств в том числе скрепили подписями протокол о намерениях по проекту железной дороги Карс - Нахичевань

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Три двусторонних документа подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило государственное информационное агентство Azertag.

Главы двух государств скрепили подписями протокол о намерениях по проекту железной дороги Карс - Нахичевань.

Кроме того, были подписаны межправительственное соглашение о строительстве Азербайджаном в пострадавшей от разрушительного землетрясения турецкой провинции Кахраманмараш жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи электроэнергии, произведенной из источников возобновляемой энергии в Азербайджане и Турции.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Алиев заявил, что в Нахичевани есть большой потенциал для строительства солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, что позволит в будущем экспортировать в Турцию не менее 1 тыс. МВт зеленой энергии.

Эрдоган в понедельник прибыл с однодневным визитом в Нахичевань, где провел встречу с Алиевым. Главы двух государств также дали старт строительству газопровода Ыгдыр - Нахичевань.

В новость дополняется (19:03 мск) - уточняется пятый абзац, верно - строительству газопровода.​​​​​​