Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,12-0,29%

По итогам дня они находились на уровне 3 045,39 и 997,09 пункта соответственно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался в умеренном минусе. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 0,12% - до 3 045,39 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,29%, до 997,09 пункта.

Курс доллара снизился на 0,015%, до 96,23 рубля, евро - на 0,61%, до 101,98 рубля, юаня - на 0,015%, до 13,14 рубля.

"Российский рынок акций начал неделю неуверенно. Индекс Мосбиржи курсировал чуть выше 3 000 пунктов, показывая разнонаправленные низкоамплитудные движения. Цены на нефть отступили к $92 за баррель Brent, рубль демонстрировал склонность к укреплению, а внешний фон был слабым", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

На рынках продолжают "переваривать" комментарии ФРС по итогам сентябрьского заседания. "По-видимому, американский регулятор решил следовать концепции более серьезного повышения процентных ставок более продолжительное время. Китайские и европейские биржевые индексы умеренно снижались. Статистика дня при этом вышла позитивной - сентябрьский индекс делового климата IFO Германии вышел чуть лучше прогноза", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Совкомфлота" (+6,6%), котировки "Полиметалла" (+4,98%), бумаги ТМК (+3,71%), акции "Русгидро" (+3,35%), котировки "Эталона" (+2,79%), бумаги ЛСР (+2,52%).

"Акции "Совкомфлота" в понедельник выросли на фоне заявлений гендиректора компании об ожидаемой прибыли по итогам II полугодия на уровне I полугодия ($496 млн). "Совкомфлот" ранее заявлял о приверженности выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Инвесторам, судя по всему, придется дождаться выплат уже в следующем году, перспектива которых, однако, является воодушевляющей" - прокомментировала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Полиметалла" пытались развить рост, но отступили от внутридневного максимума (555,5 рубля) ввиду отсутствия в сегодняшней отчетности комментариев в отношении возможной выплаты дивидендов. "Полиметалл", в частности, сообщил о росте скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2023 года по МСФО на 28%, до $261 млн, против чистого убытка в $321 млн годом ранее. Выручка "Полиметалла" увеличилась на 25% - до $1,315 млрд", - отмечает эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Детского мира" (-2,85%), бумаги НЛМК (-2,68%), котировки "Эн+ групп" (-2,30%), расписки "Озона" (-1,57%), бумаги "Аэрофлота" (-1,56%) и акции "Сегежи" (-1,51%).

Рынок на 26 сентября

Среднесрочно "БКС Мир инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на российский рынок. Катализатором роста может стать разворот цен на нефть, а также промежуточный дивидендный сезон российских эмитентов, считают там. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2 985 - 3 105 пунктов, по курсу доллара - 95-97 рублей.

Freedom Finance Global ожидают индекс Мосбиржи в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, курс доллара - в диапазоне 95-97 рублей, евро - 101-103 рублей, юаня - 12,9-13,3 рубля.

Инвесторы обратят внимание на индекс доверия потребителей США от CB за минувший месяц и данные по новостройкам в США. На Московской бирже начнутся торги акциями IT-компании Softline. Пройдет общее собрание акционеров банка "Санкт-Петербург", в том числе по вопросу дивидендов.