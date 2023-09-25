Мантуров не исключил корректировки гибких экспортных пошлин при необходимости

Вице-премьер отметил, что курсовая разница в настоящее время создает возможности для расширения экспорта

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил корректировку гибких экспортных пошлин при необходимости. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан".

"Мы очень аккуратно смотрели на самом деле на то, чтобы это никак не повлияло на инвестиционные программы предприятий, поэтому все достаточно сбалансировано. Но по мере реализации этого решения мы будем мониторить ситуацию и при необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались все выверить", - сказал Мантуров.

Отвечая на вопрос, как введение гибких пошлин скажется на экспортных поставках, вице-премьер пояснил, что курсовая разница в настоящее время создает возможности для расширения экспорта, введение пошлин не повлияет на это.

Ранее правительство России сообщило о введении гибких экспортных пошлин на некоторые товары для защиты внутреннего рынка, которые коснутся в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, а также сахара, кондитерских изделий и какао. Они начнут действовать с 1 октября и будут привязаны к курсу рубля.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.