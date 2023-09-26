Госдума рассмотрит проект о праве регионов давать инвествычет

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, усиливающий защиту розничных инвесторов на рынке ценных бумаг

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании 26 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект, которым наделяет регионы правом предоставлять компаниям инвестиционный налоговый вычет при инвестициях в рамках соглашений о реализации инвестпроектов с государственной поддержкой.

Право на применение вычета получат организации, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо инвестпроекты, соответствующего критериям, которые установит правительство. В состав вычета включаются только капитальные затраты (создание, приобретение, модернизация основных средств), осуществленные в рамках реализации инвестпроекта, но не более 25% от их общего объема.

Субъекты РФ не вправе ограничить объем капитальных затрат, включаемых в вычет; категории основных средств, к которым применяется вычет; возможность перенести неиспользованный остаток вычета на последующие периоды. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, усиливающий защиту розничных инвесторов на рынке ценных бумаг. Инициаторы законопроекта - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа депутатов и сенаторов - предлагают отнести заключение договоров на производные финансовые инструменты (ПФИ) к деятельности дилеров, а краткосрочных договоров ПФИ - к деятельности форекс-дилеров с учетом применения к ним требований по обособлению денежных средств инвесторов, управлению конфликтом интересов, внутреннему учету и безопасности используемых программно-технических средств. "Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах", - говорится в тексте документа.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который предусматривает изменение порядка госзакупок в сфере аренды жилья для военнослужащих по контракту - вместо конкурсных процедур вводится закупка у единственного поставщика. Сейчас в случае отсутствия свободных служебных жилых помещений либо жилых помещений в общежитиях федеральные органы исполнительной власти или федеральные государственные органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, предоставляют военнослужащим и проживающим совместно с ними членам их семей арендованные жилые помещения.

Медаль имени Станислава Говорухина

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект постановления об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. Награда будет вручаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве.

Медаль Станислава Говорухина будет являться ведомственной наградой Госдумы, награждать ею будут граждан РФ и иностранцев за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, в патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. В проекте постановления уточняется, что гражданин РФ, представляемый к награждению, на момент представления не должен замещать государственную должность в Госдуме, Совете Федерации, в законодательном органе субъекта РФ, муниципальную должность депутата, а также члена выборного органа местного самоуправления.

В положении указано, что в течение календарного года медалью, как правило, могут быть награждены не более десяти человек. Ходатайство о награждении может быть инициировано председателем Госдумы, фракцией или комитетом (комиссией) палаты.