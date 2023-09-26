С начала года новостройки подорожали в большинстве городов России

Изменения больше всего коснулись Махачкалы, Магнитогорска, Иванова, Мурманска, Нижнего Тагила, Челябинска, Томска, Краснодара, Кирова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские новостройки за девять месяцев 2023 года подорожали в большинстве городов, в среднем - на 7,6%, до 118,05 тыс. рублей за кв. м. Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Квадратный метр с начала этого года подорожал в 65 городах (из 70 исследованных - прим. ТАСС). В целом по всем городам с начала января "квадрат" новостроек вырос на 7,6%, до 118,05 тыс. рублей", - отмечается в материалах.

Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года больше всего изменения коснулись Махачкалы (+32,1%), Магнитогорска (+25,5%), Иванова (+21,1%), Мурманска (+20,5%), Нижнего Тагила (+19,7%), Челябинска (+16,9%), Томска (+15,8%), Краснодара (+14,3%), Кирова (+13,8%). В Москве новостройки с начала года подорожали на 5,3%, Санкт-Петербурге - на 2,3%.

По данным аналитиков, уменьшение цены квадратного метра за девять месяцев 2023 года зафиксировано лишь в Ленинградской области (-2,8%), Калининграде (-1,5%), Якутске (-0,7%) и Курске (-0,6%).

Цены на российские новостройки увеличиваются на фоне роста курса доллара к рублю, перетока спроса со вторичного рынка из-за высоких ипотечных ставок и разгоняющейся инфляции, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Нельзя сказать, что это долговременный тренд: из-за увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке жилищное кредитование становится менее доступным для граждан. Скорее всего, уже в начале следующего года рост цен во многих городах остановится", - прогнозирует собеседник агентства.