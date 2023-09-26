В Красноярском крае производители рапса и сои получат 51,5 млн рублей

Поддержка осуществляется с целью сохранения площадей под масличные культуры в регионе

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Аграрии Красноярского края, занимающиеся производством рапса и сои, получат от государства 51,5 млн рублей для сохранения площадей под масличные культуры в регионе, в том числе для выращивания на экспорт. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"Аграрии Красноярского края получат 51,5 млн рублей на производство рапса и сои. Отбор по направлению планируется в ноябре. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для сохранения площадей под масличными [культурами] в крае, в том числе для выращивания за рубеж, подготовки сельчан к будущей посевной", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности зампреда правительства - министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова, на субсидии могут рассчитывать хозяйства, обеспечившие прирост урожая рапса и сои в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору масличных за пять последних лет. "При посеве необходимо использовать семена, соответствующие ГОСТу, вносить минеральные удобрения согласно расчетным планам агрохимслужбы", - цитирует пресс-служба слова Шорохова.

Красноярск край последние четыре года - лидер в России по объему производства семян рапса. В 2022 году урожай рапса в регионе составил 427,6 тыс. тонн. В 2023 году под агрокультуру в крае отведено 215,5 тыс. га - больше всех в России. Аграрии уже обмолотили около 45% площадей, собрали 206 тыс. тонн семян. По данным Россельхознадзора, в прошлом сезоне (сентябрь 2022 - сентябрь 2023) из края отгрузили 297,5 тыс. тонн семян рапса. Большая часть продукции идет на экспорт в Беларусь, Китай, Казахстан, Киргизию и Корею.