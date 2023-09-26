Операторы связи увеличивают скорость интернета в метро Москвы

В частности, среднюю скорость интернета у "Билайна" подняли до 130 мбит/с

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы связи работают над увеличением скорости интернета в столичном метрополитене. Так, средняя скорость интернета у "Билайна" была поднята до 130 мбит/с благодаря рефармингу - перераспределению частотного ресурса 3G в пользу 4G, рассказали в пресс-службе компании.

Там уточнили, что по итогам модернизации скорость выросла на 15%. По мнению оператора, 130 мбит/с более чем достаточно для работы различных сервисов - от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров.

ТАСС опросил и других операторов. "Мегафон", ссылаясь на июльское исследование DMTel, заявил, что средняя скорость его мобильного интернета в метро Москвы достигает 62,26 мбит/с, а пиковая - 276 мбит/с. При этом оператор добавил, что продолжает активное развитие и модернизацию инфраструктуры в подземке, работы по обновлению сети выполнены на 220 станциях метро. До конца года планируется завершить модернизацию сети и рефарминг еще на 25 станциях, отметили в его пресс-службе.

В МТС привели пиковые значения скорости интернета: они достигают 500 мбит/с на станциях и 250 мбит/с - в тоннелях подземки. В пресс-службе оператора рассказали, что по завершении перевода оставшихся базовых станций 3G в LTE в пределах ЦКАД московского региона (до конца 2023 года) скорость мобильного интернета в Москве и области увеличится еще на 30%, а емкость сетей - на 28%.

В свою очередь в Tele2 не поделились показателями, при этом отметили, что провели рефарминг частот еще в 2020 году.