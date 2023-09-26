Система управления двигателем ПД-8 для SJ-100 прошла испытания огнем

Агрегаты сохранили работоспособность при температуре 1 100 градусов Цельсия, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в Ростех) успешно прошла испытания огнем. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Испытания прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием ОДК-СТАР (входит в ОДК). Агрегаты сохранили работоспособность при температуре 1 100 градусов Цельсия, подчеркнули в Ростехе.

"Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания - еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100", - заявил главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко.

Система автоматического управления двигателем ПД-8 создана специалистами ОДК-СТАР в течение одного года. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. Как пояснили в Ростехе, после летной программы квалификационных испытаний агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные.