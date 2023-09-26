Yandex Cloud запустил для бизнеса сервис с YandexGPT по анализу звонков и чатов

Нейросеть умеет определять тон диалога, уровень эмпатии и вовлеченности оператора, а также удовлетворенность клиента, сообщили в пресс-службе платформы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики для бизнеса, который с помощью внедренной нейросети YandexGPT позволяет подробно анализировать звонки и чаты операторов контакт-центров в компаниях, чтобы оценивать их тон и вовлеченность в диалог. Материалами о запуске с ТАСС поделилась пресс-служба платформы.

Ожидается, что благодаря сервису Yandex SpeechSense компании смогут повысить качество работы сотрудников в голосовых каналах и снизить затраты на аналитику коммуникаций. Директор по продуктам в Yandex Cloud Григорий Атрепьев рассказал, что SpeechSense уже протестировали на реальных задачах.

Аналитика речи проходит в несколько этапов: на первом - записи звонков и чаты загружаются в облако, там речь конвертируются в текст с помощью технологии распознавания. Далее контент проходит автоматическую проверку на соответствие скрипту. После этого расшифровка отправляется на более комплексный анализ в YandexGPT. Нейросеть умеет определять тон диалога, уровень эмпатии и вовлеченности оператора, а также удовлетворенность клиента.