Туроператоры посоветовали покупать зимние туры за рубеж до октября

В этом месяце завершаются акции раннего бронирования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Приобретать зимние туры за рубеж рекомендуется до октября, так как в этом месяце завершаются акции раннего бронирования. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина.

"В октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным направлениям, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше все начнет дорожать, так как для большинства дальних направлений зима - высокий сезон. Кроме того, уже активно начали путешествовать китайские туристы, и возможны проблемы с местами", - сказал Горин.

Эксперт отметил, что отправляться на зимние каникулы точно не стоит 30 декабря. "Это будет очень дорого. Надо отправляться пораньше, лучше всего 15-20 декабря, в этот период цены бывают очень хорошими. И совсем идеальный вариант - лететь 9 января, на эту дату стоимость отдыха будет, скорее всего, вдвое ниже предновогодней", - объяснил он.

Вице-президент РСТ рекомендовал туристам рассмотреть такие зарубежные направления для зимнего отдыха, как Куба, Таиланд и ОАЭ. В преддверии зимнего сезона рынок ждет запуска прямых рейсов на Маврикий, в Индонезию и Гонконг. Больше стало рейсов на Кубу, доступны путешествия в Венесуэлу, на Сейшелы и Мальдивы. Туристы также ждут полноценного старта безвизового группового обмена с Китаем.