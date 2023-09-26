"Автодом" начал продажи новых китайских кроссоверов LiXiang L7 и L9

Стоимость Li Auto L7 начинается от 8,5 млн рублей, а Li Auto L9 - от 12 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дилер автомобилей "Автодом" начал продажи новых моделей китайского бренда LiXiang - гибридных кроссоверов L7 и L9. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Автодом" совместно с АО "Мб рус" расширяет портфель брендов: новые автомобили LiXiang в наличии в дилерских центрах "Автодом" в Москве и Санкт-Петербурге. Модельный ряд пополнился гибридными кроссоверами LiXiang L7 и LiXiang L9", - говорится в сообщении.

Стоимость Li Auto L7 начинается от 8,5 млн рублей, а Li Auto L9 - от 12 млн рублей.

Модель Li Auto L9 Max вмещает шесть пассажиров, оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 449 л. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды. В гибридном режиме внедорожник может преодолеть 1,3 тыс. км.

Рассчитанный на пять пассажиров Li Auto L7 доступен в трех вариантах исполнения: Air, Pro и Max. Запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера составляет также 1,3 тыс. км, а разгон до 100 км/ч автомобиль набирает за 5,3 секунды.

Внедорожник L9 появился на рынке Китая в середине 2022 года, а в этом году ассортимент пополнился автомобилем L7.