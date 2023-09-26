Бизнес в Москве сэкономит 500 млн рублей на аренде под образовательные учреждения

Чтобы воспользоваться программой, инвестор должен принять участие в специализированных торгах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предприниматели в Москве, арендующие помещения под образовательные учреждения по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сэкономят почти 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С 2013 года в столице действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для объектов образования. В настоящее время по результатам торгов с инвесторами заключено 29 договоров аренды зданий и помещений общей площадью около 42,7 тыс. кв. м для размещения школ и детских садов. Из них на льготную ставку переведены 23 объекта площадью 33,2 тыс. кв. м, рассчитанные на 1,6 тыс. учащихся и воспитанников. Общий объем экономии предпринимателей благодаря льготе по итогам 2023 года составит 486,9 млн рублей", - сказал исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Как отметили в пресс-службе, чтобы воспользоваться программой, инвестор должен принять участие в специализированных торгах. С победителем заключается договор на 49 лет. Инвестор обязуется оснастить помещения всем необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее чем через шесть месяцев со дня заключения договора аренды. Если же здание нуждается в ремонте, то провести его нужно в течение 18 месяцев, а на реконструкцию отводится три года.

Также необходимо выполнить требования Департамента образования и науки города Москвы. Если все условия соблюдены, инвестор может обратиться за переводом на льготную ставку аренды - один рубль за квадратный метр помещения в год.