В Коми намерены открыть прямое авиасообщение с Дагестаном

Авиаперевозки планируют организовать летом 2024 года без привлечения бюджетных средств

СЫКТЫВКАР, 26 сентября. /ТАСС/. В Коми намерены запустить в 2024 году прямой авиамаршрут из Сыктывкара в Махачкалу, сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

"По договоренности с авиакомпанией планируется организовать авиаперевозки в летний сезон 2024 года без привлечения бюджетных средств. Если маршрут будет востребован, будет рассмотрена возможность софинансирования перевозок и круглогодичных полетов", - привела пресс-служба слова зампреда правительства Коми, министра экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгения Пономаренко.

Прямой рейс из Сыктывкара в Махачкалу даст возможность жителям Коми совершать беспересадочный и более дешевый перелет в южном направлении. Минэкономразвития поработает над туристическим потоком в Коми, добавил Пономаренко.

Действуют субсидируемые авиамаршруты из Сыктывкара в Нарьян-Мар, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Архангельск дважды в неделю, а также из Усинска в Бугульму. Маршруты в Екатеринбург, Казань и Архангельск очень популярны, ими пользуются студенты, туристы, летающие в другие регионы России, а также в страны Центральной Азии и Турцию.