Предпринимателям КЧР будут предоставлять гранты для развития сельского туризма

Гранты в размере до 10 млн будут предоставляться на создание инфраструктуры для размещения туристов на площадках сельхозорганизаций

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены выдавать гранты местным предпринимателям в размере до 10 млн рублей для обустройства мест размещения туристов в сельхозорганизациях. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве туризма и курортов республики.

"Утвержден порядок предоставления из республиканского бюджета гранта на развитие сельского туризма. Гранты в размере до 10 млн будут предоставляться на создание инфраструктуры для размещения туристов на площадках сельхозорганизаций, за исключением ЛПХ, осуществляющим деятельность в сельской местности не менее пяти лет", - рассказали в министерстве.

Сельский туризм является перспективным сектором для Карачаево-Черкесии, власти региона намерены активно развивать это направление.

Карачаево-Черкесия - сельскохозяйственный регион, основу АПК республики составляют растениеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство, переработка сельскохозяйственной продукции. Как ранее сообщил министр сельского хозяйства КЧР Анзора Боташева, за 2022 год объем производства сельскохозяйственной продукции в республике составил 47 млрд рублей, а в 2021 году - 39 млрд рублей.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов, за последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.