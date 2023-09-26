Министры стран Вишеградской группы предложили ввести в ЕС залог за зерно с Украины

Они также планируют призвать Еврокомиссию к проведению эффективного контроля за так называемыми коридорами солидарности, по которым украинское зерно через Евросоюз поставляется в третьи страны

ПРАГА, 26 сентября. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) на встрече в городе Зноймо предложили обязать компании, транспортирующие через страны Евросоюза зерно с Украины, вносить финансовый залог, который им вернут после того, как оно покинет территорию ЕС. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на главу Минсельхоза Чехии Марка Выборного.

По данным радио, министры намерены призвать Еврокомиссию (ЕК) к проведению эффективного контроля за так называемыми коридорами солидарности, по которым украинское зерно через ЕС поставляется в третьи страны. Введение в Евросоюзе залога для фирм, транспортирующих украинское зерно, является одним из предложений, которые главы министерств сельского хозяйства стран Вишеградской группы предложат ЕК.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что глава ведомства Николай Сольский представил странам Вишеградской группы предложение Киева по регулированию экспорта украинских зерновых. Министр настаивает, что разработанный Киевом механизм согласования каждой экспортной партии зерна "максимально конструктивен" и учитывает интересы всех сторон.