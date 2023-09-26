СФ готов оказывать любое содействие восстановлению новых регионов

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, многое в ДНР уже сделано за прошедшее время, несмотря на продолжающиеся обстрелы и все остальные сложности, процесс налаживания жизни идет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации готов всячески помогать новым российским регионам в деле восстановления. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным и сенаторами от региона.

"Совет Федерации как палата регионов готова оказывать всяческое содействие воссоединенным территориям в их восстановлении. Каких бы это вопросов ни касалось, все относится к качеству жизни людей, благополучию. Понятно, что обстановка непростая", - сказала спикер Совфеда.

Она поинтересовалась, на что сенаторам нужно обратить особое внимание. "Понятно, что это, в первую очередь, восстановление и жилья, и дорог, и предприятий. Потенциал у республики очень большой. Если все это восстановить, запустить, есть все основания для того, чтобы была процветающая хорошая республика", - отметила Матвиенко. Она добавила, что региону необходимо содействие федерального центра, в том числе и Совета Федерации.

По словам председателя Совфеда, многое в регионе уже сделано за прошедшее время, несмотря на продолжающиеся обстрелы и все остальные сложности, процесс налаживания жизни идет. Она отметила большую заслугу в этом главы ДНР, его команды и правительства России, "которое уделяет приоритетное внимание региону".

Матвиенко поздравила Пушилина с утверждением на должность главы республики. "Полагаю, что вы скоро сформируете правительство. Законодательная власть избрана. Дальше надо будет систему государственной и муниципальной власти утвердить и вместе будем работать, чтобы как можно быстрее ДНР интегрировалась в российскую правовую, экономическую, социальную систему", - сказала она.

Говоря о сенаторах, представляющих республику в Совфеде, Матвиенко подчеркнула, что их главная задача - достойно представлять регион, отстаивать его интересы, оказывать практическое содействие руководству республики. Спикер Совфеда призвала коллег от ДНР "настойчиво продвигать интересы республики" и обращаться в том числе к ней за помощью, если понадобится. "Будут проблемы, приходите. Мы всегда готовы поддержать, подтолкнуть, продвинуть. Понятно, что бюрократия везде существует. Будем ее преодолевать, делать все, чтобы как можно быстрее налаживалась жизнь в регионе", - заключила сенатор.