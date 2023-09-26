На территории ОЭЗ в Кисловодске смогут одновременно отдохнуть 15 тыс. человек

ТАСС, 26 сентября. Порядка 15 тыс. человек смогут единовременно отдохнуть на территории особой экономической зоны "Солнечная долина" в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
"Первая особая экономическая зона "Солнечная долина" в Кисловодске. Там участок порядка 600 га земли. Планируется, что эта ОЭЗ будет вмещать не менее 15 тыс. койко-мест", - сказал он.
По его словам, 10 инвесторов уже готовы приступить к реализации проектов.
"Инвестор зашел в полуразрушенные здания объектов культурного наследия. Мы ждем, что в следующем году объект на 500 мест будет введен в эксплуатацию", - пояснил он.
Ранее заместитель гендиректора АО "Корпорация Туризм.РФ" Елена Федорова сообщала, что около 30 гостиничных комплексов премиум-класса построят в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье при создании туристического кластера "Солнечная долина".