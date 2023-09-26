Эстония обеспокоена трениями в ЕС по поводу поставок зерна с Украины

Премьер-министр страны Кая Каллас считает, что "все эти размолвки на самом деле играют на руку России"

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Споры между некоторыми странами Европы с Киевом по поводу поставок украинского зерна вызывают беспокойство, а причина подобной ситуации лежит в назначенных на 15 октября парламентских выборах в Польше. Такое мнение выразила в эфире вещательной корпорации Би-би-си премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Конечно, это беспокоит меня в том смысле, что все эти размолвки на самом деле играют на руку России. Россия с самого начала хотела видеть трещины в нашем единстве", - утверждала Каллас. "Мы оставались едины все это время. Эта напряженность определенно берет начало во внутренней политике - в Польше приближаются выборы", - добавила она.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.