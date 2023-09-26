Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,14-0,21%

По итогам дня курс доллара вырос до 96,31 рубля, евро снизился до 101,98 рубля, юань подрос до 13,15 рубля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник сохранял слабую динамику, активность инвесторов была невысокой. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3 051,91 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,14%, до 998,49 пункта. Курс доллара вырос на 0,07%, до 96,31 рубля, евро снизился на 0,007%, до 101,98 рубля, юань подрос на 0,009%, до 13,15 рубля.

"Импульс снижения индекса Мосбиржи уперся в сильную зону поддержки вблизи 3 000 пунктов, пока для ее пробоя оснований нет. В то же время надежных актуальных драйверов для роста тоже локально не просматривается", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Настрой на мировых биржах остается не самым оптимистичным. "Китайские и европейские индексы "краснели", в США также развивается коррекция. Помимо жесткости последнего прогноза ФРС по ставкам, на общие настроения негативно влияют риски шатдауна - приостановки работы федерального правительства США из-за неспособности политиков вовремя договориться о его финансировании. Как и в случае с "потолком госдолга", риски шатдауна служат предметом для политического торга между демократами и республиканцами", - отметил эксперт.

На фоне общей слабости риск-аппетита и роста глобального доллара нефть демонстрирует ценовую неуверенность. Если краткосрочно рыночный сентимент не изменится, Brent рискует протестировать уровни ниже $90, считает Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки X5 Retail Group (+4,23%), котировки "Северстали" (+3,48%), бумаги НЛМК (+3,13%), акции ММК (+2,07%), котировки ВТБ (+1,77%).

"Расписки X5 Retail Group подскочили без новостей. Акции сталелитейных компаний во вторник также продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на улучшение ситуации в секторе и возврат компаний к выплате дивидендов", - полагает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В то же время, по сообщениям СМИ, ВТБ обсуждает возможность обмена доли в крупном балканском ретейлере Fortenova на акции "Яндекса", которые к вечеру вторника почти не изменили позиций. ВТБ контролирует около 7% в ретейлере, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Полиметалла" (-3,43%), бумаги ТМК (-2,50%), котировки "Эталона" (-2,02%), акции "М.Видео" (-1,74%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,42%), котировки "Детского мира" (-1,34%).

"Акции "Полиметалла" корректировались после резкого роста накануне, так и не получив поддержки со стороны конкретики по возможному возвращению к выплате дивидендов. Акционеры банка "Санкт-Петербург" сегодня одобрили дивиденды за I полугодие текущего года в размере 19,08 рубля на обыкновенную бумагу (доходность 6,5% - самая высокая на рынке РФ в данный момент). После появления новости по акциям прошла сдержанная фиксация прибыли", - также отметила Кожухова.

Прогноз на 27 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 сентября - 2 985 - 3 105 пунктов, по курсу доллара - 95-97 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может покажет колебания в коридоре в 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 95-97 рублей, евро/ рубль - в коридоре 101-103 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,9-13,3 рублей.

В среду пройдет заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики. Также в середине недели в США выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования, Росстат представит сведения за август по уровню безработицы, розничным продажам и ВВП. Наблюдательный совет Мосбиржи завтра рассмотрит вопрос дивидендной политики и стратегии.