Федеральные власти США подали в суд на Amazon

Корпорацию обвиняют в монополизме

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная комиссия США по торговле и генеральные прокуроры 17 американских штатов подали в суд на корпорацию Amazon, обвинив ее в монополизме.

Как сообщила комиссия, иск подан в Западном округе штата Вашингтон. "Как утверждается в иске, Amazon нарушает закон не потому, что является большой [компанией], а <...> проводя политику, не позволяющую имеющимся конкурентам расти, появляться новым конкурентам", - говорится в пресс-релизе комиссии. В нем выражается мнение, что действия Amazon приводят к "взвинчиванию цен, снижению качества, удушению инноваций для потребителей и бизнеса".

В июне комиссия подала в суд на Amazon в связи с ее программой подписки Prime.

Компания была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. В 2014 году корпорация разработала виртуальный ассистент "Алекса", а в 2018 году приобрела компанию, выпускающую систему обеспечения безопасности домов "Ринг дорбелл". В настоящее время Amazon является многонациональной технологической компанией, специализирующейся на интернет-торговле. Считается, что она входит в число крупнейших американских технологических компаний.