"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в аэропорт Домодедово с 29 октября

Оператор рейсов - авиакомпания "Россия"

ТАСС, 26 сентября. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", начнет выполнять перелеты из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово с 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

"В расписании запланировано два ежедневных рейса из аэропорта Пулково в международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова. Полеты будут выполняться с 29 октября 2023 года. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.

Таким образом, группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом сразу из трех столичных аэропортов - Шереметьево, Внуково и Домодедово, отметили в пресс-службе, добавив, что продажа билетов на предстоящие рейсы уже открыта.