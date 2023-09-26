В ТМК не ожидают серьезного влияния новой экспортной пошлины на компанию

Большую часть продукции компания поставляет на внутренний рынок, сообщил директор по глобальному и стратегическому маркетингу Сергей Алексеев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб - не ожидает серьезного влияния новой гибкой экспортной пошлины на работу компании, поскольку большую часть продукции ТМК поставляет на внутренний рынок РФ. Об этом сообщил директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев.

"Мы пока еще изучаем формат возможного влияния данного решения, данной новой вводной. Но что хочется сказать про компанию ТМК, нам видится, что влияние будет условно несильным на наш бизнес, по той простой причине, что на сегодняшний день мы в первую очередь сфокусированы на рынке Российской Федерации", - сказал он в рамках вебинара SberCIB.

Представитель компании отметил, что около 90% продукции ТМК продает в России, а лишь 10% идет на экспорт. Однако часть экспорта продукции или даже ее большая часть будет осуществляться в страны ЕАЭС, которые не попадают под действие пошлины, уточнил Алексеев.

Ранее кабмин РФ ввел гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы и изделия из черных металлов в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Согласно документу, пошлины начнут действовать с 1 октября, их размер будет составлять 4% при курсе более 80 рублей и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за доллар и 7% - при курсе свыше 95 рублей.