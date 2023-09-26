Посол РФ: Кипр потерял более €1 млрд после закрытия авиасообщения с Россией

Мурат Зязиков отметил, что россияне все чаще предпочитают отдыхать на находящемся под контролем турок-киприотов севере острова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кипр, присоединившись к антироссийским санкциям и закрыв небо для самолетов РФ, потерял более €1 млрд. Об этом заявил посол РФ в республике Мурат Зязиков в интервью "Российской газете".

"К сожалению, прямое авиасообщение между нашими странами прервано, в результате чего остров действительно не досчитался порядка 800 тыс. россиян. Согласно данным статистической службы республики, расходы одного туриста в 2022 году составили €88 в сутки (хотя россияне в силу широкой "русской души" тратили гораздо больше). Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, и умножить на 800 тыс. человек, то бюджет кипрской туротрасли в прошлом году не получил как минимум €1 млрд от потери российского сегмента", - сказал Зязиков, отметив, что сейчас ситуация "медленно выравнивается".

Дипломат отметил, что одним из основных источников дохода республики является туризм, при этом поток российских туристов на Кипр почти полностью обнулен. "Добирающиеся сюда с пересадками в третьих странах россияне все чаще предпочитают отдыхать на находящемся под контролем турок-киприотов севере острова, где быстро развивается гостиничная и транспортная инфраструктура, а цены - ниже", - добавил Зязиков.