Вишеградская группа потребовала от ЕС принять меры по вывозу украинского зерна

Как сообщило венгерское Министерство сельского хозяйства, Чехия предложила "четко регламентировать деятельность зерновых трейдеров и ввести своеобразную депозитную систему, гарантирующую транзитную доставку продукции в порты через рынки Центральной Европы"

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия требуют от Еврокомиссии оказать содействие Украине в доставке зерна в морские порты и помочь фермерам стран Центральной Европы, пострадавшим от украинского демпинга. Об этом сообщило венгерское Министерство сельского хозяйства по итогам встречи руководителей аграрных ведомств стран Вишеградской группы, состоявшейся в городе Зноймо.

"Страны Вишеградской группы требуют от Еврокомиссии принять эффективные меры по оказанию помощи фермерам из Центральной Европы, использовать наземные транспортные коридоры для доставки украинской сельхозпродукции на рынки за пределами Европы и содействовать Украине в транспортировке ее товаров в морские порты", - отметило министерство. По его словам, на встрече "прозвучало предложение Чехии четко регламентировать деятельность зерновых трейдеров и ввести своеобразную депозитную систему, гарантирующую транзитную доставку [украинской] продукции в порты через рынки Центральной Европы".

В венгерском Минсельхозе считают, что встреча продемонстрировала наличие схожих проблем "на рынке зерновых во всех соседних с Украиной странах". В их числе "препятствия для продажи урожая, низкие цены, перегруженные складские мощности и сложная ситуация для производителей зерна".

Венгрия, Польша и Словакия подтвердили решение сохранять эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур на национальном уровне в связи с отказом Еврокомиссии продлить его после 15 сентября. По их мнению, "ситуация на рынке не изменилась". Эти страны не хотят, чтобы благополучие их фермеров оказалось под угрозой из-за поставок зерна с Украины. "Прекращение действия черноморского зернового соглашения, безусловно, увеличит нагрузку на сухопутные транспортные маршруты", - добавил Минсельхоз.

Министерство отметило, что Венгрия, Польша и Словакия считают неуместными действия Украины, которая обратилась с жалобой на них во Всемирную торговую организацию. По их оценке, "это будет только препятствовать урегулированию ситуации". Участники встречи убеждены, что необходимо искать решение этой проблемы на уровне Евросоюза.

Как сообщило министерство, в совещании в формате телеконференции принял также участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, который "представил украинское предложение о системе лицензирования экспорта". Венгрию на встрече в Зноймо представлял госсекретарь Минсельхоза Жолт Фельдман.