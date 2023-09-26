Расходы Пентагона по контрактам составили $389,5 млрд в 2022 финансовом году

Корпорация Lockheed Martin получила $44,5 млрд из этих средств

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США в 2022 финансовом году израсходовало $389,5 млрд на различные контракты, $44,5 млрд из этих средств получила корпорация Lockheed Martin. Об этом говорится в отчете военного ведомства.

Как следует из документа, "обязательства Минобороны США по контрактам, расходы на выплату зарплат и выдача грантов в 50 [американских] штатах и округе Колумбия суммарно составили $558,7 млрд, что равняется 2,2% ВВП страны". "Если суммарные расходы разделить между всеми жителями США, то это составит $1 679 на одного американского гражданина. Из этих средств $389,5 млрд (70%) были израсходованы по контрактам на продукцию и услуги, $159,4 млрд (28%) выплачены в качестве зарплаты сотрудникам Минобороны США, а $9,7 млрд (2%) были выданы в виде грантов", - отмечается в докладе.

Среди компаний наибольший объем средств в рамках контрактов за отчетный период получила от Пентагона корпорация Lockheed Martin - $44,5 млрд. На втором месте компания Raytheon Technologies ($25,4 млрд), на третьем - General Dynamics ($21,5 млрд). Далее идут Pfizer ($16,7 млрд), Boeing ($14,2 млрд), Northrop Grumman ($12,8 млрд), Humana ($7,7 млрд), L3Harris Technologies ($6,2 млрд), Huntington Ingalls ($6,1 млрд) и BAE Systems ($4,9 млрд).