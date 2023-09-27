Сотрудники ТАСС вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

В списки попали заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов, коммерческий директор компании Светлана Ланюгова, управляющий делами агентства Дмитрий Коротков, руководитель департамента маркетинга Ольга Кармацкая, руководитель департамента информационных технологий ТАСС Александр Якунин, руководитель юридического департамента Ольга Клундук, руководитель департамента по организации и сопровождению контрактной деятельности Анна Новикова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сразу несколько сотрудников ТАСС вошли в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров и опубликованный в среду в газете "Коммерсантъ".

Так, в "Топ-50 директоров по отношениям с органами власти" вошел заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов, а в "Топ-100 коммерческих директоров" - коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

В этом году также подтвердили свои компетенции управляющий делами агентства Дмитрий Коротков (номинация "Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям") и руководитель департамента маркетинга Ольга Кармацкая (номинация "Топ-100 директоров по маркетингу").

В категорию "Топ-50 директоров по информационным технологиям" вошел руководитель департамента информационных технологий ТАСС Александр Якунин, а руководитель юридического департамента Ольга Клундук - в "Топ-50 директоров по правовым вопросам".

Руководитель департамента по организации и сопровождению контрактной деятельности Анна Новикова вошла в "Топ-25 директоров по закупкам".

О рейтинге

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года в газете "Коммерсантъ". Он подводит итоги работы за год и называет наиболее профессиональных управленцев России по более чем 20 отраслям и 16 функциональным направлениям.

Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших" - в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих сферах деятельности. Организатор премии - Ассоциация менеджеров, партнер - ИД "Коммерсантъ".