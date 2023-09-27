Сотрудники ТАСС вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сразу несколько сотрудников ТАСС вошли в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров и опубликованный в среду в газете "Коммерсантъ".
Так, в "Топ-50 директоров по отношениям с органами власти" вошел заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов, а в "Топ-100 коммерческих директоров" - коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.
В этом году также подтвердили свои компетенции управляющий делами агентства Дмитрий Коротков (номинация "Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям") и руководитель департамента маркетинга Ольга Кармацкая (номинация "Топ-100 директоров по маркетингу").
В категорию "Топ-50 директоров по информационным технологиям" вошел руководитель департамента информационных технологий ТАСС Александр Якунин, а руководитель юридического департамента Ольга Клундук - в "Топ-50 директоров по правовым вопросам".
Руководитель департамента по организации и сопровождению контрактной деятельности Анна Новикова вошла в "Топ-25 директоров по закупкам".
О рейтинге
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года в газете "Коммерсантъ". Он подводит итоги работы за год и называет наиболее профессиональных управленцев России по более чем 20 отраслям и 16 функциональным направлениям.
Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших" - в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих сферах деятельности. Организатор премии - Ассоциация менеджеров, партнер - ИД "Коммерсантъ".