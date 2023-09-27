Доходы и расходы бюджета Приморья выросли почти на 2 млрд рублей

Новые параметры бюджета после корректировки составили по доходам 203 млрд рублей, по расходам - 215 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Общий объем доходов и расходов бюджета Приморского края в 2023 году увеличен на 1,99 млрд рублей. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли соответствующие поправки сразу в двух чтениях.

"Размер дефицита не меняется, и я уже говорила, что источником покрытия дефицита бюджета являются переходящие остатки бюджетных средств с прошлого года. <...> Поскольку сейчас идет подготовка к зиме, мы 2,2 млрд рублей предлагаем предоставить жилищно-коммунальному хозяйству. Самое главное - это компенсация выпадающих доходов в результате регулирования тарифов. Эти средства пойдут на закупку топлива на предстоящий отопительный сезон. Кроме того, это субсидии организациям по обращению с твердыми коммунальными отходами и модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства", - доложила на заседании председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Она добавила, что, в частности, Министерству образования Приморья выделено дополнительно 675 млн рублей, а министерству здравоохранения - 554 млн рублей на погашение кредиторской задолженности по учреждениям здравоохранения.

Новые параметры бюджета после корректировки составили по доходам 203 млрд рублей, по расходам - 215 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления выросли на 4,9 млрд рублей, при этом поступления из федерального бюджета сокращены в 2023 году на 2,9 млрд рублей и распределены на последующие периоды. На 2 млрд рублей выросли, соответственно, и расходы.

Депутаты приняли поправки в краевой бюджет 35 голосами за.