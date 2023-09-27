Дефицит бюджета Алтайского края сократился почти на 11%

До корректировки расходы бюджета составляли 174,1 млрд рублей, доходы - 147,2 млрд рублей

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Алтайского края сократится на 10,7%, до 24,4 млрд рублей, после корректировки на сессии законодательного собрания региона. Поправки в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов приняли депутаты краевого парламента.

"Объем доходов краевого бюджета увеличен на 6,3 млрд рублей и составит 153,5 млрд рублей. Расходы краевого бюджета увеличатся на 3,7 млрд рублей и составят 177,9 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета составит 24,4 млрд рублей, что соответствует бюджетному законодательству", - сказано на сайте Заксобрания. Таким образом, дефицит бюджета сократится на 10,7%.

Дополнительные средства планируется привлечь за счет увеличения налоговых доходов. Так, налог на прибыль планируется увеличить на 6,3 млрд рублей. За счет акциза на нефтепродукты в 2023 году предполагается дополнительное привлечение средств в размере 600 млн рублей. Общий объем безвозмездных поступлений увеличится на 86 млн рублей.

Дополнительные средства планируют направить в основном на поддержку местного самоуправления - на эти цели уйдут около 2 млрд рублей. Еще 600 млн рублей дополнительно перечислят на дорожный фонд, 300 млн - на покупку дорожной техники, 460 млн рублей пойдут на помощь отдельным категориям граждан, а 235 млн рублей - конкретно на поддержку в части оплаты услуг ЖКХ.

До корректировки расходы бюджета составляли 174,1 млрд рублей, доходы - 147,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составлял 26,93 млрд рублей.