ГД осенью может принять закон о разрешении экспорта СПГ без привязки к месторождениям

В перечень лиц, которые могут экспортировать сжиженный природный газ, предлагается включить компании, реализующие проекты мощностью более 20 тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума в октябре-ноябре рассчитывает принять поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям, заявил глава комитета по энергетике Павел Завальный на пленарной сессии "Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора" форума "Нефть и газ Сахалина".

"Законопроект готовится к I чтению, на комитете он будет рассмотрен 11 октября. Я надеюсь, что в течение октября-ноября, с учетом замечаний правительства к этому законопроекту (законопроект депутатский), он будет принят", - сказал он.

В июле группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Ранее с предложением о таких изменениях, необходимых, в частности, проекту "Мурманский СПГ", выступал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Согласно проекту федерального закона, предлагается обеспечить возможность экспорта с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ.

В перечень лиц, которые могут экспортировать СПГ, предлагается включить компании, реализующие СПГ-проекты мощностью более 20 тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ (лицензия которых предполагает строительство СПГ-завода или направление на сжижение газа с федеральных участков недр).

В начале июня Михельсон заявлял, что "Новатэк" предлагает изменить закон об экспорте газа из РФ, чтобы право поставок СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям. В частности, такое право должен получить планируемый компанией "Мурманский СПГ", поскольку в его рамках добычей газа будет заниматься одно юрлицо, транспортировкой - другое, а сжижением и экспортом - третье.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.