В "Газпроме" назвали возможным строительство СПГ-мощностей на "Сахалине-3"

Однако текущие объемы добычи Киринского месторождения используются только для газификации регионов Дальнего Востока, отметили в компании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Строительство мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта "Сахалин-3" возможно, но текущие объемы добычи Киринского месторождения используются только для газификации регионов Дальнего Востока, сообщил член правления, начальник департамента "Газпрома" Сергей Меньшиков на пленарной сессии "Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора" форума "Нефть и газ Сахалина".

"Такой вариант тоже рассматривается (создание СПГ-мощностей в рамках "Сахалина-3"), когда мы говорим о монетизации и добавленной стоимости использования "Сахалина-3". Но на данном этапе "Сахалин-3" разрабатывается только одним месторождением - Киринским, которое у нас предназначено как для газификации северной части острова Сахалин, так и Приморского и Хабаровского краев", - сказал он.

"Газпром" также продолжает строительство на Южно-Киринском месторождении, газ которого будет также использован для газификации и выполнения контрактных обязательств перед партнерами, отметил Меньшиков.

В 2022 году "Газпром" сообщал, что продолжает работы на шельфе Сахалина намеченными темпами, несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества.

Реализация проекта "Сахалин-3" предполагает освоение Южно-Киринского месторождения газа и Аяшского месторождения нефти. Планируется, что с 2025 года по проекту начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м в год, а с 2030 года инвестор начнет добычу 3 млн тонн нефти в год. В перспективе ежегодно на проекте будет добываться 10 млрд куб. м газа и 10 млн тонн нефти.

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году, его извлекаемые запасы по категории С1+С2 составляют 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата и 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность месторождения - 21 млрд куб. м газа в год.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.