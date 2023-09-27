Турция подписала с Румынией соглашение о поставках газа до конца марта 2025 года

В сутки Румыния сможет получать до 4 млн куб. м топлива

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Турецкая нефтегазовая компания Botas подписала с румынской нефтяной компанией OMV Petrom соглашение о поставках трубопроводного газа до конца марта 2025 года. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на предоставленную Botas информацию.

Прокачка газа начнется с 1 октября. В сутки Румыния сможет получать до 4 млн куб. м топлива. Действие соглашения заканчивается 31 марта 2025 года.

Помимо поставок топлива, стороны договорились развивать сотрудничество в сферах доставки, хранения и производства энергоресурсов и в использовании зеленой энергетики.

Botas также заявила, что продолжит переговоры с другими странами, заинтересованными в получении газа из Турции. Ранее компания заключила экспортные газовые контракты с Венгрией и Болгарией.