ТМК уточнила ценовой диапазон акций в рамках SPO

Он составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб - подняла нижнюю границу и сузила ранее озвученный ценовой диапазон предложения в рамках SPO, теперь он составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию, говорится в сообщении.

"Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205-235 рублей за одну акцию", - говорится в сообщении.

В ТМК напомнили, что период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года.

Ранее компания сообщила о старте SPO, в рамках которого акционеры разместят около 1,5% от общего количества акций.