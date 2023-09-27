27 сентября, 07:26

"Алроса" объяснила коррекцией снижение спроса на мировом рынке бриллиантов

В основном страдает "средний" бриллиантовый сегмент, отметил директор компании по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Текущее снижение спроса на бриллианты в мире связано с коррекцией рынка, в основном страдает "средний" бриллиантовый сегмент, сообщил в интервью ТАСС перед Московским финансовым форумом директор "Алросы" по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин.

"Во-первых, рынок Северной Америки, на который приходится больше половины продаж, был перегрет, и сейчас мы видим его коррекцию", - сказал он. Амелькин добавил, что снижение мирового спроса на бриллианты также связано с ухудшением потребительских настроений в США из-за роста инфляции и процентных ставок.

По словам топ-менеджера компании, в основном пострадал "средний" бриллиантовый сегмент, на который приходится основная часть покупок обручальных колец, при этом спрос в люксовой категории остается стабильным. Он добавил, что алмазно-бриллиантовый рынок всегда был цикличным, но во время кризиса, как правило, растет инвестиционный спрос на бриллианты.

О форуме

Московский финансовый форум состоится 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж", его организаторы - министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. Главная тема форума - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Полная версия интервью будет доступна в 11:00 мск. 

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Россия
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