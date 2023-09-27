В Казахстане назвали перспективным проект сборки российского самолета СП-30

Генеральный директор компании "Казахстанская авиационная индустрия" Данияр Амангильдин добавил, что был проведен соответствующий опрос, который показал, что именно СП-30 "будет наиболее востребован" на рынке республики

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Казахстанская авиационная индустрия" Данияр Амангильдин отметил большую перспективу сотрудничества с Россией в локализации сборочного производства легкомоторного самолета СП-30.

Соответствующее соглашение "Казахстанская авиационная индустрия" подписала накануне с российской компанией "Первое опытно-конструкторское бюро".

"Мы начали сотрудничество относительно недавно, но данное сотрудничество имеет большую перспективу. Для Казахстана очень важно восполнить отсутствующий сектор в данном типе авиационной техники", - рассказал Амангильдин в беседе с корреспондентом ТАСС на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая впервые проходит в Казахстане.

По его словам, от самих эксплуатантов поступали пожелания в пользу этого типа самолета. Амангильдин добавил, что был проведен соответствующий опрос, который показал, что именно СП-30 "будет наиболее востребован" на рынке Казахстана. "Надеемся, он будет также востребован не только на нашем рынке, но и на рынке среднеазиатских стран, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что будет успешный проект".

Подписанное 26 сентября соглашение, в частности, предусматривает, что с 2024 года "Казахстанская авиационная индустрия" организует сборочное производство модификаций самолета СП-30 для первоначального обучения пилотированию, а также для авиационно-химических работ и других модификаций. Согласно документу, "Казахстанской авиационной индустрии" также будет предоставлено эксклюзивное право дистрибьютора в регионе.