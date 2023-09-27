Кабмин расширил параметры поддержки экопромышленных парков

Как сообщили в правительстве, теперь льготные кредиты по субсидированной ставке будут предоставляться и на обеспечение ввода в эксплуатацию мощностей по переработке вторичных ресурсов и производству продукции из вторсырья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России расширило параметры поддержки экопромышленных парков, резидентами которых являются предприятия по переработке отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принято решение расширить параметры поддержки экопромышленных парков, резидентами которых являются предприятия по переработке отходов, - говорится в сообщении на сайте кабмина. - Теперь льготные кредиты по субсидированной ставке будут предоставляться не только на проектирование таких парков и создание необходимой инфраструктуры, но и на обеспечение ввода в эксплуатацию мощностей по переработке вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья".

В кабмине отметили, что в результате принятого решения появятся новые производства, которые обеспечат рынок более экологичной продукцией и помогут сократить нагрузку на окружающую среду.

В пресс-службе добавили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Его задача - увеличить долю использования вторичных ресурсов в различных сферах, таких как промышленность, строительство и сельское хозяйство.