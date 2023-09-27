Мишустин призвал поощрять торговые сети, не повышающие цены на значимые товары

Премьер-министр РФ отметил, что такую практику надо активно развивать и распространять в регионах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Торговые сети, не повышающие цены на социально значимые товары, надо поощрять, такую практику необходимо развивать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

"Видим, что многие торговые сети ведут себя ответственно, и конечно, такое поведение надо поощрять. Я считаю, что это очень правильно - когда берут ответственность за социально значимые товары и не повышают цены", - сказал глава кабмина. Он отметил, что такую практику, безусловно, надо не только поощрять, но и активно развивать и распространять в регионах.

Председатель правительства указал, что работа ведомства важна в условиях санкционных ограничений, и что от ФАС напрямую зависит благополучие российских граждан. Приоритетными он назвал три направления: лекарства, особенно жизненно важные препараты, продукты и стройматериалы.

Глава кабмина также обратил внимание, что в зоне контроля службы находится тарифное регулирование, и попросил Шаскольского рассказать об искусственном завышении цен, о том, что делает ФАС, если фиксирует такое.