"Росэлектроника" показала работу платформы "Цифровое производство" с элементами ИИ

Разработка позволит реализовать цифровую трансформацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях санкционного давления, сказал директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые показал работу программной платформы "Цифровое производство" с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Решение позволяет создавать цифровые двойники изделий, технологических процессов и всего предприятия, а планирование производственных программ выполняют нейросети. Действующий прототип системы представлен в рамках форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса "ИТОПК-2023", - говорится в сообщении.

Решение, разработанное специалистами входящим в "Росэлектронику" НПП "Исток" им. Шокина, оцифровывает весь производственный цикл продукта, отмечается в сообщении.

Платформа "Цифровое производство" содержит несколько подсистем. Подсистема "Технология" ведет технологическую документацию на изделие и разрабатывает технологические процессы. "Планирование" формирует планы производства, графики поставок материалов и комплектующих, ведет учет выполненных работ. Подсистема "Мониторинг и диспетчеризация" построена на основе платформы промышленного интернета вещей собственной разработки IIoT.Istok.

"Разработка позволит реализовать цифровую трансформацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях санкционного давления. "Цифровое производство" - это полностью отечественный программный продукт, соответствующий требованиям информационной безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ и ФСБ России и готовый к широкому внедрению. Решение уже применяется на НПП "Исток", и теперь мы впервые демонстрируем его возможности широкой публике", - сказал директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров, слова которого приводятся в сообщении.