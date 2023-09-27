ФАС потребовал от "Ростелекома" запрашивать согласие пользователей на рассылку рекламы

Компании выдали предупреждение из-за того, что один из пунктов ее политики конфиденциальности лишает пользователя выразить согласие на получение рекламы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предупреждение компании "Ростелеком" из-за того, что один из пунктов ее политики конфиденциальности лишает пользователя выразить согласие на получение рекламы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пункт 5.3.5 Политики конфиденциальности лишает пользователя возможности самостоятельной реализации своего права на выражение согласия на получение рекламы. <...> Компании выдано предупреждение. Срок исполнения - 20 октября", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что в найденном нарушении видят проявление недобросовестной конкуренции. Направляя пользователям рекламные письма вне зависимости от их действительного волеизъявления на получение таковых, "Ростелеком" может делать это намеренно, чтобы иметь необоснованное преимущество в предпринимательской деятельности, отметили в пресс-службе.