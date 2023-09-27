В сингапурских судах тестируют генеративный искусственный интеллект

Клиент может спросить у ИИ, каковы его права, какими могут быть его шаги, есть ли крайний срок, какую сумму он может получить по своему иску и каковы судебные издержки, передает CNA

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Сингапурские суды тестируют генеративный искусственный интеллект (ИИ), чтобы его можно было использовать при подаче исков. Об этом сообщил сингапурский портал CNA.

По его информации, планируется, что в будущем истцы в Сингапуре смогут использовать генеративный ИИ, который отвечает на вопросы на основе предварительно загруженных данных, чтобы помочь клиентам в предъявлении исков или при защите. В августе суды Сингапура подписали меморандум о взаимопонимании с американским стартапом Harvey AI об использовании технологии ИИ в течение двух лет, сообщает портал.

Как сообщает CNA, клиент может спросить у ИИ, каковы его права, какими могут быть его шаги, есть ли крайний срок, какую сумму он может получить по своему иску и каковы судебные издержки. В идеальной ситуации ИИ мог бы информировать истца, как поступить с его иском и рекомендовать соответствующие сайты, необходимые материалы и возможности для урегулирования спорной ситуации, пишет портал.

CNA утверждает, что юридические фирмы по всему миру уже изучают возможность использования подобной технологии.