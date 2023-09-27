Крупные сети снизили в 2022 году наценки на социально значимые товары на 8%

Как сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, практику ответственного ценообразования поддержали еще 98 региональных торговых сетей, а также многие несетевые магазины

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уровень наценок 11 крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты питания за 2022 год удалось снизить в среднем на 8%, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Благодаря проведенной нами работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей в 25 категориях социально значимых продуктов питания за 2022 год на 8%, а за весь период мониторинга - на 15%", - сказал Шаскольский.

По его словам, предложенную ФАС России практику ответственного ценообразования и ограничения наценок на социально значимые продовольственные товары поддержали еще 98 региональных торговых сетей, а также многие несетевые магазины.

Кроме того, по предложению ФАС компании "Детский мир", "М.Видео", "Ситилинк", DNS зафиксировали цены на отдельные категории наиболее востребованных непродовольственных товаров. По данным торговых сетей, в настоящий момент дефицита этих товаров нет, добавил глава ведомства.

"Для дальнейшего распространения такой практики правительством Российской Федерации принято подготовленное ФАС России постановление о случае допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень социально значимых. Эта мера предоставляет властям регионов возможность в случае необходимости принятия оперативных мер по стабилизации цен заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок", - заключил Шаскольский.