Мишустин потребовал от ФАС не допускать появления картелей

Премьер-министр РФ отметил, что помогать малому и среднему бизнесу важно для того, чтобы стимулировать деловую активность в целом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФАС должна внимательно следить за ситуацией на рынке и не допускать появления картелей, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин встрече с главой службы Максимом Шаскольским.

"Очень важно отслеживать появление картелей, действия которых могут ограничивать конкуренцию. Именно ограничение конкуренции - препятствие для малого и среднего бизнеса, о чем коллеги при встречах с членами правительства говорят", - поставил задачу глава кабмина.

Как отметил премьер, помогать малому и среднему бизнесу важно для того, чтобы стимулировать деловую активность в целом. Он назвал важной задачей создание условий для бесперебойной работы таких предприятий.

"Для этого надо повышать эффективность надзора в этой области, в том числе в сфере государственного заказа. Поскольку государственный заказ во многом формирует профиль работы малого и среднего предпринимательства", - указал Мишустин.