Минэкономразвития поддержало внедрение системы самостоятельного заселения в отели

По словам главы ведомства Максима Решетникова, инновации реально помогут отрасли

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Внедрение инноваций в туризме, таких как система самостоятельного заселения в отели, реально поможет отрасли. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на отраслевой конференции "Туризм Москвы".

"Отрасль первое, с чем к нам пришла - можно ли сделать регистрацию в отелях без обязательного ресепшена, без обязательного человека. Почему нет? <...> У нас и биометрия, и чего только нет уже, и распознание [лиц]. Надо это все активно внедрять. Это инновации, которые реально помогут отрасли", - сказал он.

Решетников напомнил, что подобные технологии давно внедрены в европейских странах. "В Европе лет 15 как назад ночью приезжаешь, у тебя есть предварительное [бронирование], что-то в камеру показываешь, тебе код приходит в СМС, живешь. Никаких проблем", - отметил он.

Ранее заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что Минэкономразвития РФ предлагает разрешить регистрацию в российских отелях удаленно и по загранпаспорту.