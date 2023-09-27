Суд в Приморье удовлетворил иск о возврате Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Как следует из материалов суда, иск о признании недействительной сделки о приватизации был подан в начале августа заместителем генерального прокурора в интересах Российской Федерации

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате в государственную собственность общества с ограниченной ответственностью "Дальнегорский ГОК", сообщила ТАСС консультант по связям с общественностью суда Инга Сорокина.

"Иск удовлетворен полностью", - сообщила Сорокина.

Как следует из материалов суда, иск о признании недействительной сделки о приватизации Дальнегорского ГОКа компанией "Фининвест" был подан в начале августа заместителем генерального прокурора в интересах Российской Федерации.

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в России, производящее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет. В 2022 году там добыли 1 млн 21,4 тыс. тонн руды, что составило 104% от показателя 2021 года.