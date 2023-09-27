Действия ФАС позволили фонду "Круг добра" сэкономить в 2023 году 8,6 млрд рублей

Как сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, удалось снизить цены на некоторые дорогостоящие лекарственные препараты в среднем на 49%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Участие ФАС в переговорах между фондом "Круг добра" и фармацевтическими компаниями позволило снизить цены на ряд дорогостоящих лекарственных препаратов в среднем на 49%, расчетная экономия составила порядка 8,6 млрд рублей. Об этом заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"В 2023 году ФАС России продолжила участие в переговорах между фондом "Круг добра" и фармацевтическими производителями о поставках незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Нам удалось снизить на ряд дорогостоящих лекарственных препаратов цены в среднем на 49%. В итоге расчетная экономия составила порядка 8,6 млрд рублей", - сказал Шаскольский.

Он отметил, что снижение цен на закупаемые фондом лекарственные препараты позволяет обеспечить детей с тяжелыми заболеваниями дополнительными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и необходимым объемом медицинской помощи. ФАС продолжит работу по снижению стоимости лекарств с фондом, подчеркнул Шаскольский.

О фонде.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.