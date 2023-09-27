В Москве компания ускорила производство благодаря нацпроекту

С помощью инструментов бережливого производства на предприятии внедрили систему эффективной организации рабочих мест и новые стандарты обслуживания оборудования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания в Москве ускорила производство систем пожарной безопасности на 38% благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города Москвы.

"Столичная компания "Плазма-Т", специализирующаяся на производстве оборудования для предупреждения, обнаружения и ликвидации очагов пожара, сократила время производства оборудования для систем пожарной безопасности на 38% благодаря нацпроекту "Производительность труда", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках проекта сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы оптимизировали процесс производства коммутационных шкафов управления системами противопожарной защиты, которые монтируются в жилых домах, производственных и офисных помещениях и позволяют предотвращать распространение пожаров.

С помощью инструментов бережливого производства были внедрены система эффективной организации рабочих мест и новые стандарты обслуживания оборудования. Помимо этого, упорядочили очередность операций и скорректировали маршруты перемещения персонала, что позволило сократить передвижения во время работы.

"Объем производства на одного работника вырос на 11% - с 0,95 до 1,05 нормо-часа, а количество шкафов, которые находятся в процессе сборки, снизилось на 58% - с 130 до 55 штук. Методике бережливого производства обучено 19 сотрудников, также подготовлено два внутренних тренера, которые будут распространять полученный опыт на все производство", - перечислили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.