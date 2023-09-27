РНКБ выдал 1 млрд рублей в рамках ипотеки на ИЖС

Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 млн рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта - 5,5 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму 1 млрд рублей с момента запуска программы в мае 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"С момента запуска программы банк выдал более 1 млрд рублей в рамках таких кредитов. Около 85% кредитов на ИЖС были выданы в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам - "Господдержка 2022", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 млн рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта - 5,5 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью около 100 кв. м.

"Сфера индивидуального жилищного строительства является одной из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день. При этом благодаря льготным госпрограммам заемщики могут взять кредит на ИЖС по ставкам значительно ниже рыночных", - прокомментировал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, чьи слова приводит пресс-служба.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.