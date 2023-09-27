В Волгоградской области сообщили о готовности на 79% малотоннажного СПГ-комплекса

По сообщению пресс-службы администрации региона, он будет первым в ЮФО

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Первый в Южном федеральном округе (ЮФО) малотоннажный современный комплекс сжижения природного газа (КСПГ), который строится в Волгоградской области, готов на 79%, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Мы сделали еще один очень важный шаг в создании на территории Волгоградской области современного промышленно-производственного комплекса по сжижению газа, первого на юге России. Буквально на глазах рос наш объект - это рекорд по срокам. Такого еще не было, чтобы за такой короткий промежуток времени построить такой серьезный объект. Работа проведена колоссальная: такими темпами можно реализовать проект, только если над ним работают профессионалы высочайшего уровня", - цитирует пресс-служба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Уточняется, что комплекс в настоящее время готов на 79%, кроме того, объект подготовлен к приему газа для проведения пусконаладочных работ.

Как отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, новый комплекс станет первым в России центром совместных технологий по добыче природного газа, его очистке, а также переработке и доставке конечному потребителю. "Реализуем всю цепочку. Это будет уникальный опыт, которым будет гордиться не только наш регион, но и вся страна", - сказала она.

По данным администрации Волгоградской области, в настоящее время в регионе действуют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. А до 2026 года в планах построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта.

В марте 2023 года "Газпром" начал строить в Волгоградской области комплекс по производству сжиженного природного газа. Ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника. Современный комплекс рассчитан на производительность 1,5 тонны СПГ в час.